Ministra de Macron diz que França lutará contra acordo Mercosul-UE

Saiba Mais Economia Mercosul e União Europeia firmam acordo comercial negociado há 25 anos

A França, por meio da ministra do Comércio Exterior, Sophie Primas, reafirmou sua oposição ao acordo de livre-comércio entre Mercosul e União Europeia (UE), firmado nesta sexta-feira (06).

O acordo foi concluído politicamente durante a 65ª cúpula do Mercosul, realizada no Uruguai.

Primas afirmou que o governo liderado por Emmanuel Macron “lutará em cada etapa” para barrar o pacto, classificado pelo país como “inaceitável” devido à preocupação com a soberania agrícola francesa.

A ministra destacou que a conclusão do acordo em Montevidéu não significa sua aplicação imediata. Antes, o texto precisará passar por revisão jurídica, tradução e posterior aprovação pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento Europeu.

“O que está acontecendo em Montevidéu não é a assinatura do acordo, mas a conclusão política da negociação. Isto não vincula os Estados-Membros”, escreveu Primas, reforçando que a França continuará pressionando ao lado de países com posicionamento similar.

O acordo, negociado há mais de 20 anos, visa reduzir barreiras comerciais entre os blocos, fomentando o comércio e o crescimento econômico.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Economia Mercosul e União Europeia firmam acordo comercial negociado há 25 anos

Deixe seu Comentário

Leia Também