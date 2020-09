Mulher chama polícia após confundir rabo de porco com pênis humano

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles

Uma moradora da cidade de Akron, no estado de Ohio (EUA), Lamia Singfield, tentou se aventirar na cozinha, porém achou um corpo estranho no que era para ser um pedaço de peru defumado.

Lami decidiu chamar a polícia após estranhar o formato de uma carne que, segundo ela, parecia um pênis humano.

A situação ocorreu enquanto ela realizava uma live pelas redes sociais. Ao preparar uma feijoada diante dos seguidores, Lamia retirou a carne da sacola e levou um susto. “Tem uma pele em volta”, disse. “Tem um buraco na ponta”.

A jovem aguardou a chegada da polícia, que levou a carne para um possível laudo criminal. O episódio foi esclarecido após Lamia dizer que havia comprado um pacote de peru defumado. Porém, os rótulos do produto diziam “rabos de porco” — detalhe ao qual a americana não se atentou.

Com a carne levada ao Gabinete do Examinador Médico do Condado de Summit, testes foram realizados e confirmaram que o produto era, de fato, rabo de porco.

