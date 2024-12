Namíbia elege primeira presidente mulher

O partido governista da Namíbia venceu as eleições gerais do país, elegendo de forma inédita, Netumbo Nandi-Ndaitwah, 72 anos, a primeira mulher a ocupar o cargo, conforme informou a comissão eleitoral na terça-feira (3), ela teve 57,3% dos votos, conquistando 51 dos 96 assentos no parlamento.

A perda de cadeiras, que foi de 63 em 2019, reflete, provavelmente, a frustração generalizada com a economia estagnada do país.

Nandi-Ndaitwah, foi vice-primeira-ministra e ministra de Relações Internacionais e Cooperação no governo do presidente Hage G. Geingob, que faleceu em fevereiro. O presidente interino que assumiu o cargo, após o falecimento não se candidatou à eleição. Liderou a Swapo (Organização do Povo do Sudoeste Africano, em português), que governa a Namíbia há mais de três décadas, desde a independência.

Panduleni Itula e seu partido Patriotas Independentes pela Mudança, ficaram em segundo lugar, com 20 cadeiras. Outros 13 partidos de oposição dividiram o restante das vagas.

“Fizemos compromissos, e digo a vocês que vamos cumprir o que prometemos”, disse Nandi-Ndaitwah na terça-feira, em Windhoek, a capital.

As eleições, realizadas em 27 de novembro, foram marcadas por falhas técnicas. As irregularidades eleitorais foram incomuns na Namíbia, que introduziu o que foi considerado o primeiro sistema de votação eletrônica do continente há uma década.

