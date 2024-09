Peru declara estado de emergência em regiões de incêndio florestal

A presidente do Peru, Dina Boluarte, decretou, nesta quarta-feira (18), estado de emergência em três regiões que são as mais afetadas pelos incêndios florestais que atingem territórios andino e amazônico.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente do país, os incêndios florestais, que neste ano já vitimaram 16 pessoas, são frequentes no Peru entre agosto e novembro, em grande parte devido queima da pastagem seca para a expansão de terra cultivável e, em alguns casos, por posseiros.

O primeiro-ministro do Peru pediu, na segunda-feira (16), que as pessoas deixassem de queimar as pastagens durante esse período, onde milhares de hectares estão sendo tomados pelas chamas.

