Sheik Naim Qassem é escolhido como chefe do Hezbollah no Líbano

Sarah Chaves, com informações do G1

Para suceder Hassan Nasrallah como número 1 do grupo extremista Hezbollah, o sheik Naim Qassem foi escolhido nesta terça-feira (29), como segundo no comando de forma interina após a morte de Nasrallah, no final de setembro.

Nasrallah morreu após um ataque aéreo israelense contra instalações do Hezbollah em Beirute em 27 de setembro. Ele era o chefe do grupo extremista desde 1992, e o principal rosto do grupo. Na ocasião, Israel confirmou que o bombardeio tinha como missão a sua morte. Desde então, Qassem era um dos cotados a assumir, junto com Hashem Safieddine --que teve morte confirmada em 23 de outubro.

Naim é membro sênior desde a década de 1990 e participou das reuniões que levaram à fundação do grupo extremista libanês, na década de 1980. "O conselho da Shura, órgão dirigente do Hezbollah, concordou em eleger o sheik Naim Qassem", afirma um comunicado divulgado pelo grupo libanês, que está em guerra contra Israel.

Apoiado pelo Irã, o Hezbollah é um dos principais partidos políticos do Líbano e também tem um braço armado. Atualmente, o grupo está em guerra contra Israel no sul do país.

Quando assumiu a chefia interina do Hezbollah, Qassem disse apoiar cessar-fogo, mas que grupo não "baixará as armas", e que as capacidades do Hezbollah estavam intactas, apesar dos "golpes dolorosos" de Israel.

