Assassino de garota de programa morre em Campo Grande após passar mal na prisão

Sergio Guenka, de 52 anos, acusado de feminicídio, morreu na segunda-feira (5), no Hospital Regional de Campo Grande. Ele estava preso no presídio de segurança máxima desde 24 de abril de 2024, acusado do assassinato de Cristiane Eufasio Millan, de 42 anos, que foi morta com diversas facadas em abril deste ano.

Conforme o Boletim de Ocorrência registrado pela irmã de Sergio Guenka, ela foi informada pela Agepen na manhã de terça-feira (6) que Sergio havia falecido no hospital. O boletim relata que Sergio passou mal na segunda-feira (5) e foi encaminhado ao Hospital Regional às 15h30, onde se queixava de dores abdominais que já sentia há meses. No hospital, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e, apesar das manobras de reanimação, não resistiu. O óbito foi constatado às 17h20 do mesmo dia.

Sergio Guenka estava aguardando para ser submetido a um exame de sanidade mental devido ao crime cometido contra Cristiane Eufasio Millan. A defesa de Guenka alegava que ele não podia responder à demanda judicial como uma pessoa normal, argumentando que ele era portador de esquizofrenia paranoide, conforme atestado médico anexado aos autos.

A defesa também afirmou que Guenka fazia uso de diversos remédios controlados e estava sob supervisão médica há mais de 20 anos. Além disso, ele recebia benefício assistencial há mais de duas décadas devido ao seu problema mental.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também