Assassino de garota de programa será submetido a exame de insanidade mental

A Justiça determinou que Sergio Guenka, de 52 anos, acusado de feminicídio, seja submetido a um exame de insanidade mental. Guenka foi preso em flagrante em Campo Grande pelo assassinato da garota de programa Cristiane Eufasio Millan, de 42 anos, morta com diversas facadas em abril deste ano.

A defesa de Guenka alega que ele não pode responder à demanda judicial como uma pessoa normal. “…não podendo responder à demanda como uma pessoa normal”, diz a defesa de Sergio Guenka. Eles defendem que ele seja submetido ao exame de insanidade mental.

A defesa argumenta que Guenka é portador de esquizofrenia paranoide, conforme atestado médico anexado aos autos. "Conforme atestado médico em anexo, apresentado à autoridade policial quando da prisão em flagrante, demonstra-se que o acusado é portador de 'esquizofrenia paranoide' (CID-10 F20), faz uso de diversos remédios controlados, está sob supervisão e atendimento médico há mais de 20 anos."

Diz que ele "também recebe benefício assistencial há mais de vinte anos, em razão seu problema mental. Pelos depoimentos prestados à autoridade policial e durante a audiência de custódia se nota que, ao tempo do crime, o acusado não estava bem, e sim totalmente incapaz, não podendo responder à demanda como uma pessoa normal."

Além disso, a defesa solicitou a suspensão do processo principal e a instauração do incidente de insanidade mental. “Assim, ante o documento apresentado, postula a suspensão do processo principal e a instauração do INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, determinando-se o encaminhamento dos autos ao(s) perito desse DD. Juízo”, diz a defesa em petição à Justiça.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que move a ação contra Sergio Guenka, não discorda do exame. O juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, autorizou o procedimento. Com isso, o processo penal contra Sergio Guenka ficará paralisado até a conclusão do incidente de insanidade mental.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também