Encontrada em posição de cruz, garota de programa teria sido morta por ser 'impura'

Novas informações sobre o assassinato da garota de programa Cristiane Eufasio Millan foram divulgadas na tarde desta terça-feira (23), durante coletiva de imprensa na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). O autor do crime, Sergio Guenka, de 52 anos, foi preso em flagrante na manhã de ontem (22), em Campo Grande, por ocultação de cadáver. Este é 5º feminicídio em Campo Grande este ano.

Dado início às investigações, a delegada titular da Deam, Elaine Benicasa, detalhou sobre o crime, que foi premeditado. “Cristiane foi morta no sábado de manhã, e ele ficou vivendo normalmente com o cadáver até a manhã dessa segunda-feira, quando foi preso em flagrante. Ele saía, comprava salgado, voltava, normalmente”

Segundo ainda a polícia, na casa do autor tinha muitas bíblias, crucifixos, espalhadas pela residência. “Ele a deixou em posição de crucifixo. Em depoimento ele ria dizendo que não queria ser confundido com o maníaco da cruz. Ele queria realmente ganhar mídia em cima do assassinato. A motivação do crime seria por ela ser uma pessoa 'impura', já que era garota de programa e na bíblia elas são impuras. Foi um crime premeditado por ele. Eles já haviam se encontrado outras 3 ou 4 vezes para programa”, disse Benicasa.

Conforme detalhou a delegada, a vítima foi morta com mais de 36 facadas. “A primeira facada foi no pescoço, depois de uma relação sexual. Ela tentou correr, não conseguiu fugir e foi pega por ele. Todas as outras facadas são na região do tórax.

A titular da Deam ainda explicou que Sérgio responderá por ocultação de cadáver. “Ele não foi preso pelo crime de feminicídio, mas responderá também. No entanto, o flagrante foi pelo crime de ocultação”, explicou.

Dinâmica do crime

“Após perícia no local e interrogatória com o autor do crime, tem-se a dinâmica: para matar ela, ele teria ligado uma música alta para tentar abafar o barulho dos gritos da vítima. Um vizinho teria escutado os barulhos suspeitos, mas não tinha certeza do que estava acontecendo, toda ação durou cerca de 5 minutos”, acrescentou a delegada.

Conforme ainda as investigações, durante o assassinato, Cristiane teria tentado se defender e chegou a tomar a faca das mãos do agressor, ferindo o Sérgio no braço e na região da barriga, mas nada grave.

Sérgio está preso e aguarda pela audiência de custódia, que deverá expedir mandado de prisão ou a soltura do mesmo, com uso de tornozeleira eletrônica.

