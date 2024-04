'Bastante violência', diz bombeiro sobre assassinato de garota de programa na Capital

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Morador mata garota de programa a facadas no Santo Antônio

Depois de atender a ocorrência envolvendo o assassinato de Cristiane Eufrásio Millan, 42 anos, o 1° Tenente do Corpo de Bombeiros, Carlos Sanches, classificou o crime como "bem violento".

Para a imprensa, o militar detalhou que a vítima está semi-nua, caída em um dos cômodos do imóvel. A mulher estaria morta a mais de um dia no local, devido à dinâmica que foi repassada pelo autor, identificado como Sergio Guenka, de 52 anos.

"Ela tem muitos sinais de violência, várias facadas pelo corpo no local há mais de um dia. A primeira avaliação é de bastante violência, o que impressiona bastante", comentou.

Ainda segundo o 1° Tenente, de primeiro momento não seria possível identificar onde o crime teria acontecido, já que vários cômodos possuem marcas e sangue decorrente do assassinato.

O crime - Informações apuradas pelo JD1 Notícias apontam que o suspeito teria avisado os irmãos que teria matado uma mulher em sua residência. Diante da afirmação, os familiares estiveram na residência e ao acessar o quarto do homem, encontraram a vítima caída e sem vida.

Conforme relatado ainda para a reportagem, o indivíduo teria transtornos mentais e estava fazendo tratamento, tanto que ele teria buscado o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Vila Almeida, onde fazia o acompanhamento clínico. Ele foi preso em flagrante.

A família explicou que não acreditou de início, pois ele seria considerado um "homem tranquilo".

Neste momento, as autoridades tentam entender se o suspeito chegou a ficar na residência com o corpo da vítima no quarto ou se ele deixou a casa logo após o crime.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Morador mata garota de programa a facadas no Santo Antônio

Deixe seu Comentário

Leia Também