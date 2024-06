Audiência sobre homicídio de 'Leo' no Nova Lima acontece nesta segunda-feira

Primeira audiência sobre o homicídio de Leonardo Gomes Lescano, o 'Leo', de 23 anos, foi marcada para hoje, dia 24 de junho de 2024, às 16h, conforme determinado pela Justiça. O crime ocorreu no Bairro Nova Lima, em Campo Grande, em junho de 2020, e o corpo da vítima foi encontrado jogado em uma fossa, em uma tentativa de ocultação por parte dos acusados.

Iago Romão de Almeida, apelidado de "Neguinho" ou "Chipa", é um dos acusados e está atualmente preso após ser capturado pela Polícia Militar no Bairro Jardim Tijuca em março de 2024, após anos foragido. Já o outro acusado, Maxsuel Bruno da Silva, conhecido como "Maquito", ainda está foragido, mas se apresentou no processo por meio de um advogado particular.

Em sua defesa, Maquito negou as acusações e tentou revogar o mandado de prisão contra ele, mas seu pedido foi negado pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos. O mandado de prisão contra Maquito é válido até julho de 2063.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Maxsuel Bruno da Silva, "Maquito", pode repassá-las às autoridades policiais através do telefone 190.

