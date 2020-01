Brasil fecha fronteira com Paraguai após fuga de presos neste domingo

Sarah Chaves, com informações do G1 e ABC Color

Saiba Mais Polícia Cerca de 100 presos participam de fuga em massa em Pedro Juan Caballero

O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou, o fechamento da fronteira entre Brasil e Paraguai neste domingo (19), no trecho que corresponde ao Mato Grosso do Sul. Após a fuga de 75 presos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero .

Segundo o governo paraguaio, há cidadãos dos dois países entre os fugitivos. Até as 15h, nenhum dos países havia divulgado informações sobre a recaptura dos fugitivos. O governo brasileiro também pediu ao Paraguai a lista com os nomes dos integrantes do grupo.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul informou que está em contato com as autoridades paraguaias. O policiamento em Ponta Porã e Dourados foi reforçado com equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil. Segundo a Secretaria de Operações Integradas do ministério, equipes da Operação Hórus, que combate o contrabando em regiões de fronteira, foram alertadas.

Antes de decidir pelo fechamento da fronteira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, já tinha afirmado que o governo federal estava trabalhando junto com os estados para impedir a entrada dos detentos no Brasil.

A ministra da Justiça do Paraguai, Cecilia Perez, informou pela manhã que 91 presos conseguiram escapar da prisão por volta das 4h (3h, em Ponta Porã). Mais tarde, a procuradora Reinalda Palacios declarou que o número de fugitivos foi atualizado para 75, de acordo com o jornal "ABC Color".

Cinquenta dos detidos estavam em um piso superior e 25 no inferior, onde o túnel foi cavado. Para ter acesso ao piso inferior, os detentos devem passar por um portão, que deve permanecer trancado.

O que chamou a atenção dos promotores foi que esse portão estava trancado no momento em que Ministério Público foi visitar o local após a fuga. As autoridades paraguaias investigam se houve uma rede de corrupção que facilitou a fuga. A ordem de captura dos foragidos deve ser emitida em algumas horas. Até a última atualização dessa matéria, nenhum deles havia sido recapturado.

