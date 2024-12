Caso Sophia: Christian admite ter tirado foto do pênis, mas não lembra quem estava no quarto

Durante o julgamento de Christian Campoçano Leitheim, acusado pela morte de Sophia de Jesus Ocampo, o réu foi questionado sobre fotos e vídeos extraídos de seu celular, que mostraram imagens comprometedoras, incluindo uma foto de seu pênis. O promotor de Justiça questionou se Christian estava sob o efeito de drogas ou álcool na ocasião. Christian negou, afirmando que estava sóbrio na hora das gravações e explicou que evitou levantar para não acordar quem estava no quarto com ele.

Christian também confirmou que foi ele quem filmou a cena e não se recorda de quem estava dormindo com ele naquele momento. Quando questionado sobre o relacionamento com Stephanie de Jesus da Silva, mãe de Sophia, Christian descreveu a ex-companheira como "muito fria" com as pessoas, e relatou que havia conflitos entre eles, principalmente devido à falta de atenção de Stephanie para com Sophia.

Em relação às agressões, Christian afirmou que nunca apoiou agressões físicas, mas admitiu que, em algumas ocasiões, deu "um tapa" na criança. O julgamento continua com novos questionamentos.

