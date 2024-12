Christian afirma ao juiz que não agrediu Sophia e não culpa Stephanie

Durante o depoimento no julgamento de Christian Campoçano Leitheim, acusado pela morte de Sophia de Jesus Ocampo, o réu negou qualquer envolvimento nas agressões que teriam causado a morte da criança. Quando questionado pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos sobre o laudo médico que apontou sinais de violência, Christian respondeu: "Não posso falar o que não vi", evitando acusar sua ex-companheira, Stephanie de Jesus da Silva, das agressões.

O juiz também questionou Christian sobre o uso de drogas, já que ele mencionou que fez uso de substâncias com Stephanie. Christian negou que as drogas tivessem afetado sua memória ou causado esquecimento. "Não usei drogas suficientes para esquecer das coisas", afirmou, mantendo a negativa sobre qualquer agressão.

Em relação à condição da casa, que foi descrita como desorganizada e suja por uma perícia, Christian explicou que o desleixo se devia a desentendimentos entre o casal. "Um arrumava e o outro bagunçava", disse ele. "Eu não gosto de arrumar, então não bagunço, mas ela jogava as roupas em qualquer lugar."

Após as respostas do réu, o juiz decidiu não prosseguir com mais perguntas e passou a palavra para a acusação, representada pelos promotores do Ministério Público. O julgamento continua.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também