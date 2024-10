'Clima de tranquilidade', afirma a presidente do TSE sobre o 2º turno das eleições

Na noite deste domingo (27), a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, apresentou o balanço do 2º turno das Eleições Municipais de 2024. Ela destacou que o pleito ocorreu em um "clima de tranquilidade", com "pouquíssimas ocorrências".

Mais de 33 milhões de eleitores compareceram às urnas para escolher prefeitos e vice-prefeitos em 15 capitais e 36 municípios de 20 estados. A ministra ressaltou que as eleições demonstraram o exercício regular do voto, caracterizado por um ambiente livre e pacífico, sem a presença de informações falsas.

Cármen Lúcia declarou que o pleito evidenciou o funcionamento da democracia brasileira, com instituições sólidas e um processo eleitoral exemplar. Ela expressou agradecimentos aos juízes eleitorais, mesários e profissionais da imprensa pela colaboração na divulgação de informações oficiais e no combate à desinformação.

A ministra enfatizou que o trabalho da Justiça Eleitoral continuará após o 2º turno, visando o aperfeiçoamento das eleições gerais de 2026. Durante sua fala, foram apresentados dados que corroboram o clima de tranquilidade, como os oito inquéritos e 23 ocorrências registrados pela Polícia Federal, além de 202 denúncias de boca de urna e 339 de propaganda eleitoral irregular.

Cármen Lúcia também mencionou a atuação contra desinformações, com 5.234 notificações no Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral (Siade) e 3.463 ocorrências reportadas pelo SOS Voto, um disque-denúncia do TSE. Todas as denúncias são encaminhadas às autoridades competentes para o devido tratamento.

Por fim, a presidente do TSE declarou que o 2º turno das Eleições de 2024 foi um sucesso, com resultados obtidos em apenas duas horas e 15 minutos após o fechamento das urnas em 51 municípios. Cármen Lúcia reafirmou a integridade do trabalho da Justiça Eleitoral, afastando qualquer insinuação de falhas na proteção do processo eleitoral.

