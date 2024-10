Vinícius Santos com informações do TSE

“Não há eleições sem imprensa livre e não há administração e execução de eleições sem servidores com essa qualificada excelência”, afirmou a ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), durante a coletiva de imprensa sobre o 1º turno das Eleições Municipais de 2024. A ministra agradeceu aos servidores da Justiça Eleitoral e aos profissionais da imprensa pela contribuição ao processo eleitoral.

O 1º turno ocorreu em 5.569 cidades do Brasil. Cármen Lúcia estava acompanhada do vice-presidente do TSE, ministros da Corte, do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do procurador-geral eleitoral. Segundo a ministra, a votação, que encerrou às 17h, transcorreu conforme o esperado. O primeiro resultado foi divulgado às 17h10, com São Cristóvão do Sul (SC) sendo o primeiro município a totalizar os dados.

A ministra destacou que, até às 21h, quase 98% das urnas haviam sido apuradas. Esta foi a primeira vez que as eleições municipais seguiram um horário unificado em todo o país, facilitando a participação dos eleitores em diferentes fusos horários. Também foram realizadas consultas populares em cinco cidades durante o pleito.

A Paraíba foi o primeiro estado a totalizar 100% dos votos, às 19h54. Em 11 capitais, os prefeitos foram eleitos no 1º turno: Boa Vista (RR), Florianópolis (SC), Macapá (AM), Maceió (AL), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Teresina (PI) e Vitória (ES). Em 15 capitais, incluindo Campo Grande (MS), haverá 2º turno no dia 27 de outubro.

O comparecimento dos eleitores foi de 78,29%, considerado elevado. O índice de abstenção ficou em 21,71%, semelhante ao registrado em eleições anteriores, como em 2020 (23,15%) e 2018 (17,58%). Dados do e-Título indicaram 2.604.123 justificativas eleitorais e 11.859.032 consultas aos locais de votação, com um aumento de 65,9% nas justificativas em comparação com 2022.

Foram utilizadas 478.026 urnas, das quais apenas 3.218 (0,61%) foram substituídas. A Polícia Federal registrou 295 ocorrências durante as eleições, com apreensões totalizando R$ 50,3 milhões, sendo R$ 21,78 milhões em espécie.

Cármen Lúcia agradeceu às forças de segurança pela colaboração e enfatizou a importância de garantir que os eleitores pudessem votar com tranquilidade. Contudo, a ministra lamentou a ausência de mulheres eleitas para as prefeituras das capitais, refletindo a necessidade de promover a participação feminina na política.

