Defesa de Letícia irá pedir prisão preventiva do motorista após acidente na 14 de Julho

Para o JD1 Notícias, a advogada Vitória Junqueira Cândia, que irá auxiliar juridicamente a família da motociclista Letícia Machado, de 19 anos, após ela morrer em um grave acidente no cruzamento da Avenida 14 de Julho com a rua Marechal Rondon, disse que pedirá a prisão preventiva do motorista da BMW, Lucca Assis Mandetta, de 26 anos.

“A princípio, só sabemos que ele negou o bafômetro. E a testemunha que presenciou o acidente de fato confirma que ele passou no sinal vermelho, mas isso ainda está sendo apurado”, detalhou.

Na sequência, a advogada explicou que a medida inicial, que está sendo estudada, é pedir a prisão preventiva de Lucca. “Nós acreditamos na ‘delinquência reiterada’, já que não é a primeira vez que ele se envolve em acidentes, pois já teria se envolvido em outros dois sinistros de trânsito, que não tiveram vítimas fatiais, mas foram tão perigosos quanto esse. Não achamos prudente que essa pessoa fique solta, podendo colocar outras pessoas em risco.”, finalizou.

Por enquanto, Vitória irá aguardar mais detalhes e agir conforme os prosseguimentos das investigações.

“No momento estamos acompanhando, averiguando como será feito o registro oficial do boletim de ocorrência na terça-feira (27), após o feriado. Estamos mantendo contato com a testemunha ocular, que teria visto ele passando no sinal vermelho.

Amiga de longa data de Letícia, Vitória comentou sobre a partida repentina da jovem. Confira:

“Letícia era uma jovem de 19 anos, que batalhava muito. Trabalhava de segunda a sexta-feira em uma empresa de consórcio. A noite, fazia faculdade de Direito e aos finais de semana fazia freelance em uma pizzaria pra complementar a renda. Sempre teve uma sede de viver muito grande. Amava viajar. Ela e o marido admiravam meu trabalho e do meu marido. Somos advogados e ela dizia querer ser uma advogada também.

Sua vida e seus sonhos foram interrompidos, mas nós honraremos sua memória.”

Acidente - Segundo informações do boletim de ocorrência, obtido pelo JD1 Notícias, a jovem seguia em uma Honda Biz pela rua 14 de Julho, quando foi atingida pelo veículo de luxo, no momento em que passava pelo cruzamento com a Marechal Rondon.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para o local, mas diante do impacto da colisão, a motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.

Durante a apuração dos fatos, a reportagem soube que o condutor da BMW é Lucca Assis Mandetta, sobrinho do ex-ministro de Saúde, Henrique Mandetta. Ainda conforme o registro policial, o rapaz havia se prontificado a realizar o teste do bafômetro, contudo, foi orientado por um advogado a não realizar o teste.

O motorista do veículo de luxo, a princípio, não apresentava odor etílico ou outros sinais de embriaguez. Em sua versão para o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o jovem afirmou que respeitou a sinalização do semáforo e que não teria visto Letícia e a sua motocicleta, somente percebendo a sua presença no momento da colisão.

Ele foi conduzido para a delegacia de plantão para prestar esclarecimentos relacionados ao acidente de trânsito, tudo devidamente acompanhado do advogado.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. A Polícia Civil investigará o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também