"Perdi parte de mim", marido se despede de motociclista morta na 14 de Julho

Um dia após a morte da jovem motociclista Letícia Machado, de 19 anos, amigos e familiares usaram as redes sociais para se despedir. Alguns, utilizaram o espaço para pedir que a justiça seja feita, uma vez que existem alegações de que o motorista da BMW, Lucca Assis Mandetta, de 26 anos, estaria embriagado e havia furado o sinal.

Durante a madrugada, o marido da jovem, Yuri Neri da Costa, postou um texto em homenagem a esposa lembrando que ela era ‘uma mulher dedicada e empenhada’. “Estou muito triste com sua partida, meu amor. Mas fico feliz por todos momentos juntos, onde você estava sempre radiante e alegre. Hoje perdi uma grande parte de mim”, detalhou.

Em continuação, Yuri diz esperar encontrar com Letícia um dia, agradecendo por tê-lo feito um homem feliz no tempo que passaram juntos. “Sentirei muito a sua falta meu amor. A dor está muito grande, mas Deus vai confortar o meu coração. Sei que você não iria querer me ver triste, já que sempre dizia brincando que queria partir antes de mim porque não iria aguentar ficar sem mim, e no fim das contas foi do jeito que você quis, meu amor. Eu te amo muito e sempre vou te amar. Minha eterna esposa perfeita, finalizou.

Para o JD1, a prima de Letícia, Heloisa Gonçalves Botelho, optou por recordar da jovem como uma mulher sonhadora e falou sobre os 12 anos que passaram ‘grudadas’, desde que a vítima se mudou de Portugal para Campo Grande com a família, aos 7 anos.

“Nossa portuguesinha que veio para o Brasil com 7 anos. Desde então, éramos como unha e carne, as primas inseparáveis. Letícia era alegre, esposa, sonhadora, educada, estudiosa, amava a família, trabalhadora! Ela também amava viajar, iriamos realizar um dos sonhos dela em 2025 indo para um resort All inclusive. A ficha ainda não caiu”, comentou Heloisa.

O sentimento de ‘a ficha ainda não caiu’ pairou entre os conhecidos da jovem enquanto pediam por justiça. “Você é uma pessoa incrível, doce e maravilhosa, tenho certeza que está num bom caminho. Que ‘Papai do Céu’ cuide de você ai em cima e que aqui embaixo a justiça seja feita”, publicou uma amiga.

Outra amiga postou que está com o coração partido após a morte de Letícia. “Ainda não consigo acreditar. Uma mulher sorridente, trabalhadora e muito dedicada. Estou com o coração partido, descanse em paz”.

Acidente - Segundo informações do boletim de ocorrência, obtido pelo JD1 Notícias, a jovem seguia em uma Honda Biz pela rua 14 de Julho, quando foi atingida pelo veículo de luxo, no momento em que passava pelo cruzamento com a Marechal Rondon.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para o local, mas diante do impacto da colisão, a motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.

Durante a apuração dos fatos, a reportagem soube que o condutor da BMW é Lucca Assis Mandetta, sobrinho do ex-ministro de Saúde, Henrique Mandetta. Ainda conforme o registro policial, o rapaz havia se prontificado a realizar o teste do bafômetro, contudo, foi orientado por um advogado a não realizar o teste.

O motorista do veículo de luxo, a princípio, não apresentava odor etílico ou outros sinais de embriaguez. Em sua versão para o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o jovem afirmou que respeitou a sinalização do semáforo e que não teria visto Letícia e a sua motocicleta, somente percebendo a sua presença no momento da colisão.

Ele foi conduzido para a delegacia de plantão para prestar esclarecimentos relacionados ao acidente de trânsito, tudo devidamente acompanhado do advogado.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. A Polícia Civil investigará o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também