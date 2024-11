Derramamento de santinhos em Campo Grande rende multa a candidato

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) confirmou a condenação de Flávio Nunes de Almeida (MDB), candidato a vereador nas eleições de 2024 em Campo Grande, por propaganda irregular devido ao derramamento de santinhos em locais de votação. A ação foi movida pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

Inicialmente, Almeida foi condenado em primeira instância ao pagamento de multa de R$ 4.000,00 por cada uma das nove escolas listadas no processo. Contudo, ao recorrer ao TRE-MS, a penalidade foi mantida, mas os magistrados reduziram o valor da multa para R$ 2.000,00 por local.

Conforme o MPE, a irregularidade foi comprovada por vistorias realizadas pela Polícia Militar e documentações anexas ao processo. Os santinhos foram espalhados nos arredores de nove escolas, entre elas a Escola Estadual Blanche dos Santos Pereira, no bairro Tijuca, e a Escola Municipal Eduardo Olímpio Machado, no bairro Ouro Verde.

O TRE-MS destacou que, conforme os artigos 38 da Lei das Eleições e 241 do Código Eleitoral, é responsabilidade do candidato, partido ou coligação assegurar a produção, guarda, distribuição e destino final do material de campanha.

A decisão foi unânime entre os magistrados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Política MP move ações contra candidatos por derramamento de santinhos em Campo Grande

Reportar Erro

Saiba Mais Política MP move ações contra candidatos por derramamento de santinhos em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também