Desembargador Júlio Siqueira se despede do TJMS após 40 anos de serviço

Vinícius Santos com informações do TJMS atualizado em 12/06/2024 às 07h57

Nesta quarta-feira, dia 12 de junho, o desembargador Júlio Roberto Siqueira Cardoso aposentou-se ao completar 75 anos. Ele dedicou 40 anos à magistratura sul-mato-grossense. Na última sessão de julgamento pela 4ª Câmara Cível, ele foi homenageado por colegas e amigos.

Em sua despedida, o Des. Júlio declarou: "A mim resta me despedir desta que será minha eterna casa, destes amigos que são vocês e me despedir daquilo que mais gostei de fazer em minha vida que foi a prática da justiça. Contem comigo, vou ser sempre um batalhador em nome da verdadeira justiça, da justiça que nós exercitamos e lutamos e que, graças a Deus, ao final da jornada que vocês se sintam como eu me sinto: com o dever cumprido.”

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins, agradeceu a trajetória de quatro décadas do Des. Júlio, destacando sua competência e comprometimento. A aposentadoria foi publicada no Diário da Justiça desta quarta-feira, 12 de junho.

Histórico - Júlio Roberto Siqueira Cardoso começou sua carreira como Juiz Substituto na comarca de Dourados em 1984. Em janeiro de 1985, tomou posse como Juiz titular na comarca de Aparecida do Taboado, sendo promovido por merecimento. Em 1987, foi promovido novamente para a comarca de Paranaíba.

Em 10 de abril de 1995, foi promovido à entrância especial para a comarca de Campo Grande, onde atuou na 1ª Vara do Tribunal do Júri. Em 22 de abril de 2009, tomou posse como Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

