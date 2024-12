Durante recesso, acesso ao TJMS será pela Desembargador Leão Neto do Carmo

A administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) informou que, durante o período de recesso forense, que se iniciou na última sexta-feira (20) e segue até 6 de janeiro de 2025, o acesso ao prédio sede do Judiciário de MS ocorre por meio de outro local.

Em dias normais, o acesso ocorre por meio da Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, mas durante esse período de recesso, o acesso poderá ser feito apenas pelo Gabinete dos Desembargadores, na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo.

Após o retorno das atividades, no dia 6 de janeiro, a Desembargador Leão Neto do Carmo voltará a ser a via principal de acesso ao TJMS.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também