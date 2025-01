Empresa vai gastar R$ 124 mil para provar que não superfaturou licitação

A Health Brasil Inteligência em Saúde Ltda., de propriedade de Rodolfo Pinheiro Holsback, concordou em pagar R$ 124.980,00 para uma perícia judicial, com o objetivo de provar a inexistência de fraude, lavagem de dinheiro e corrupção em relação ao Pregão Presencial 04/2015 da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES).

A ação é movida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que acusa a empresa de ter se associado a outras para cometer crimes licitatórios e direcionar a licitação milionária para a empresa HBR MEDICAL Equipamentos Hospitalares Ltda. (atualmente Health Brasil Inteligência em Saúde Ltda.).

O MPMS afirma que o esquema teria gerado um faturamento de R$ 222.728.654,52 para a empresa e seu sócio, Rodolfo Pinheiro Holsback, na época detentor de 90% das cotas da HBR. A perícia tem como objetivo verificar a ausência de sobrepreço ou superfaturamento na contratação originada do Pregão Presencial nº 04/2015-SES, que visava a locação da infraestrutura para implantação da Rede Digital de Imagens Estadual (REDIME) nos municípios de MS.

A empresa Real Brasil Consultoria Ltda. foi nomeada para realizar a perícia, aceitando a tarefa e apresentando uma proposta de honorários no valor de R$ 124.980,00, a ser paga em cinco parcelas mensais de R$ 24.996,00. O juiz Marcelo Ivo de Oliveira determinou que a Health Brasil Inteligência em Saúde Ltda. e Rodolfo Pinheiro Holsback realizem o pagamento da primeira parcela no prazo de 10 dias.

Além disso, o MPMS acusa que o contrato nº 69/2015, firmado com a Secretaria Estadual de Saúde de MS, foi superfaturado, resultando em enriquecimento ilícito para os acusados, prejudicando o erário público.

