Empresário que fez fake news contra Marquinhos é condenado na Justiça

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) mandou o empresário Djalma Kerpe de Oliveira Júnior, apagar uma publicação com informações falsas contra o prefeito Marquinhos Trad.

“A foto não está nítida, mas esse cidadão é o prefeito de CG. Foto foi tirada fds passado, no condomínio onde a vossa excelência estrela que chora em lives mora jogando uma partidinha com os amigos, foto tirada justamente por um professor de tênis que está proibido de dar aula porque as quadras estão fechadas e proibidas de funcionar!”, consta na publicação com uma foto onde uma pessoa estava jogando tênis em um condomínio da capital. Na publicação o empresário chama o prefeito de comunista.

A defesa do prefeito sustentou que o homem jogando tênis na imagem mostrada não era Marquinhos, mas sim outro morador. O desembargador Marcos José de Brito Rodrigues aceitou a alegação dos advogados de Marquinhos e destacou que as “liberdades de expressão, informação, e imprensa não se pode se desvincular dos princípios da proporcionalidade e da dignidade”.

A publicação já foi retirada, mesmo assim, a Justiça condenou o empresário a multa de R$ 500, por dia que a publicação estivesse no ar após a decisão. Veja a foto que foi publicada no Facebook:

