Encontro Nacional do Judiciário continua hoje; confira a programação

O 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário (ENPJ) continua sua programação nesta terça-feira (03), em Campo Grande. O evento, iniciado na segunda-feira (02), reúne presidentes e corregedores de tribunais, além de servidores das áreas de gestão estratégica e estatística, e integrantes da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário.

Com foco em tecnologia, comunicação e sustentabilidade, o encontro tem como objetivo aproximar o Judiciário da sociedade, avaliando a estratégia nacional e aprovando as Metas Nacionais que direcionarão os trabalhos em 2024.

No primeiro dia, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), liderou debates sobre temas como conciliação, home office, políticas para o 1º grau de jurisdição e avanços tecnológicos nos tribunais.

A programação desta terça-feira inclui discussões e painéis voltados à melhoria da gestão e ao aperfeiçoamento do relacionamento entre o Judiciário e a população.

Confira mais detalhes e a programação completa no site oficial do evento.

