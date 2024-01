Engenheiro paga fiança de R$ 14 mil e é solto após "quebrar" Vermelho Grill na Afonso Pena

Thiago Barbosa Nogueira Fernandes, engenheiro-agrônomo de 39 anos, preso em flagrante na noite de segunda-feira (29), após causar quebra-quebra no restaurante Vermelho Grill, em Campo Grande, foi solto pela Justiça após passar por uma audiência de custódia nesta quarta-feira (31).

Durante a audiência, o magistrado Francisco Vieira de Andrade Neto arbitrou uma fiança no valor de R$ 14.120,00, equivalente a 10 salários mínimos. Thiago pagou o montante e foi liberado. O engenheiro-agrônomo alegou, em juízo, que sua renda mensal é de aproximadamente R$ 3.000,00.

A quebradeira e confusão começou quando Thiago, segundo o depoimento do próprio, estava fumando em um local aberto do restaurante e foi advertido pelo proprietário por não ser permitido fumar naquele local. Indignado, ele adentrou ao estabelecimento e continuou fumando. Diante de uma nova advertência, iniciou um quebra-quebra no local.

"Disse que estava no restaurante e fumou num lugar aberto, sendo admoestado pelo proprietário de que não poderia fumar no local. Disse que ficou indignado e entrou para dentro do restaurante e começou a fumar. Disse que admoestado novamente, quando começou a quebrar tudo no local".

O acusado afirmou ser trabalhador rural, sem fazer uso de substâncias entorpecentes. Com a confirmação do pagamento da fiança, o magistrado determinou a soltura imediata de Thiago, com algumas condições.

Ele deverá comparecer a todos os atos do processo, não obstruir o andamento judicial, cumprir eventuais medidas cautelares impostas, não resistir a ordens judiciais, evitar a prática de novas infrações penais dolosas e não se ausentar por mais de 8 dias de sua residência, comunicando seu paradeiro nos autos, sob pena de prisão.

