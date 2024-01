Cliente causa prejuízo de R$ 40 mil após quebra-quebra em restaurante na Afonso Pena

Homem, de 39 anos, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (29) após promover quebra-quebra em um restaurante na Avenida Afonso Pena, região da Chácara Cachoeira, em Campo Grande, e deixar um prejuízo estimado de R$ 40 mil. Antes de ser levado para a delegacia, ele chegou a ser internado na Santa Casa por um ferimento na testa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito havia chegado alterado e agitado no final da tarde no estabelecimento e logo provocou o primeiro desentendimento ao acender um cigarro na área interna do local, sendo advertido por um dos funcionários.

Prontamente, ele em direção até um deck externo e passou a ingerir bebida alcoólica e novamente fumando, tendo mais uma vez levado advertência dos funcionários. Passado algumas horas, o homem se levantou de onde estava e passou a danificar o estabelecimento, quebrando várias taças e copos no balcão.

Mas a situação evoluiu após o suspeito partir em direção a um dos funcionários e ser inicialmente contido pelo proprietário do restaurante, que agarrou o homem pela cintura e teve a ajuda dos dois funcionários que estavam no bar. Contudo, as três vítimas e o indivíduo entraram em luta corporal.

A confusão só se encerrou após o suspeito se chocar em uma cristaleira na entrada do bar e em seguida cair sobre uma pequena porta de madeira que separa o bar do salão do restaurante, no qual passou a apresentar um sangramento na testa. A Polícia Militar esteve pelo local e rapidamente acionou o Corpo de Bombeiros, que verificou a possibilidade de um traumatismo cranioencefálico no homem.

Em relação ao local, o proprietário explicou para a polícia que o prejuízo estimado é de R$ 40 mil, além do valor que deixou de arrecadar com o fechamento do restaurante após o quebra-quebra.

O suspeito foi encaminhado para a Santa Casa, mas durante a madrugada, ele recebeu alta e como estava sob custódia da Polícia Militar, foi levado diretamente para a delegacia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes cometidos.

O caso foi registrado na delegacia de plantão como lesão corporal dolosa, vias de fato e dano qualificado, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima.

Deixe seu Comentário

Leia Também