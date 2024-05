Adolescente mata homem a pauladas ao cobrar dívida de R$ 10

A Polícia Civil apreendeu nesta segunda-feira (13) um adolescente de 17 anos suspeito de ter matado um homem a pancadas na cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo. A vítima, de 48 anos, teria uma dívida de R$ 10 com o jovem.

Segundo o Metrópoles, o homem foi encontrado sem vida durante a noite de domingo (12), com diversos ferimentos na região da cabeça feitos por pancadas ou pauladas.

A vítima chegou a ser levada o pronto-socorro, onde foi internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de segunda, menos de 12 horas após as agressões.

O adolescente de 17 anos admitiu aos policiais que agrediu o homem com a intenção de matá-lo por causa da dívida de R$ 10. Ele vai responder por infração análoga ao crime de homicídio duplamente qualificado, com o agravante do motivo fútil e a brutalidade do crime.

O jovem havia deixado a Fundação Casa a cerca de um mês. Ele foi apreendido anteriormente por tráfico de drogas.

O caso foi registrado na delegacia de Cruzeiro e é investigado pela Polícia Civil da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também