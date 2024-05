Trio que matou homem a pedradas em campo de futebol é preso em Dourados

Os assassinos de Flavio Maury De Souza foram presos em flagrante durante o último sábado (11), pelas equipes da Polícia Civil, por intermédio do Setor de Investigações Gerais (SIG).

Conforme as informações policiais, Flávio foi encontrado com vários ferimentos e chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para uma unidade de saúde. Testemunhas contaram que ele teria sido agredido por um grupo de jovens, com pedaços de pau e pedras. Apesar do socorro, ele acabou falecendo no hospital.

Diante da grave situação, os policiais deram inicio as investigações, conseguindo identificar três rapazes, todos maiores de idade. Os policiais realizaram várias diligências, mas conseguiram prender dois autores no dia11. Eles confessaram o crime, apontando o terceiro.

Ainda no final de sábado, os policiais conseguiram prender o último rapaz, sendo que ele confessou o crime e disse ainda ter uma rixa antiga com a vítima.

Os suspeitos confirmaram ter agredido a vítima até a morte com pedras, tijolos, madeiras e chutes. Os três foram presos em flagrante e os fatos seguem sendo apurados pelo SIG.

