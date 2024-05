Querendo fazer a pipa subir, vovô perde R$ 26 mil ao acreditar em 'mulher bonita' em MS

Ansiando por uma noite de loucuras, um idoso de 65 anos, perdeu mais de R$ 26 mil ao acreditar em uma ‘mulher bonita’ que lhe prometeu ‘ir as alturas’, em Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, a vítima conheceu a mulher no dia 8 de maio, enquanto caminhava pela Avenida Marcelino Pires. Em determinado momento, ele foi abordado pela autora, que o idoso mesmo descreveu como ‘muito bonita’.

A estelionatária se aproximou e começou a seduzi-lo com palavras, dizendo a todo instante que estava interessada nele. No entanto, para que os dois fossem para a cama, a mulher ‘precisava ganhar presentes. Sem pensar duas vezes, levado pela sedução, ele aceitou ir as compras com ela.

Depois de gastar muito, ela disse estar cansada e combinou de sair com a vítima novamente no dia seguinte. Neste meio tempo, em que estavam separados, a mulher mandou várias mensagens para ele, tentando parecer estar interessada.

Já no outro dia, eles se encontraram e fizeram mais compras pela cidade. Mas, assim como no dia anterior, ela usou a mesma desculpa do cansaço, adiando as relações sexuais entre os dois.

Depois de gastar R$ 26.940,00, o idoso percebeu que havia caído em um golpe. Ele chegou a mandar mensagem, mas a mulher desapareceu.

Diante da situação, ele resolveu procurar a delegacia para registrar o caso, que está sendo investigado.

