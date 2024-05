Homem se irrita com choro e bate a cabeça da filha de 1 ano no tanque em MS

Homem, de 20 anos, foi preso durante o começo da tarde de segunda-feira (13) depois de ser flagrado batendo na filha de 1 ano e acertando a cabeça da criança em um tanque, localizado no imóvel em que moram no Jardim Tarumã, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, os vizinhos ouviram o choro de uma criança e foram verificar o que acontecia. Ao chegar no local, viram o pai, agredindo a filha com tapas e batendo a cabeça da criança contra o tanque. Durante as agressões, a vizinha disse ter visto o homem xingando e gritando com a criança.

Tudo isso aconteceu enquanto ele tentava dar banho na filha, mas como a menina chorava muito e se debatia, ele começou a ficar agressivo, provocando a lesão.

O homem tentou negar as agressões, mas, após exame de corpo de delito, ficou constatado que a criança sofreu lesão na cabeça.

Ele foi foi autuado pelo crime de maus-tratos agravado pelo fato de a vítima ser menor de 14 anos e também lesão corporal qualificada. Foram pedidas medidas protetivas de urgência, para que o pai não possa mais se aproximar da filha e, assim, garantir a integridade física e psíquica a criança.

