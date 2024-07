Estudante da USP é condenada após desviar dinheiro da formatura

A estudante de medicina da Universidade de São Paulo (USP), Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, foi condenada, nesta terça-feira (02), pela 7ª Vara Criminal de São Paulo por desviar cerca de R$ 927 mil arrecadados pelos colegas de faculdade para a formatura na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

A denúncia foi feita pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) em novembro de 2023. Agora, de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), a estudante recebeu a pena pelo crime de estelionato - praticado de forma continuada por oito vezes - fixada em cinco anos de reclusão, em regime semiaberto. A sentença também determinou o pagamento de indenização às vítimas, no mesmo valor do prejuízo causado.

Como presidente da comissão de formatura, Alicia exigiu à empresa organizadora da festa que os pagamentos dos alunos fossem transferidos para a conta bancária de sua titularidade, omitindo o fato dos colegas.

A investigação da Polícia Civil mostrou que a estudante usou o dinheiro com assuntos pessoais, como na compra de celular e relógio, aluguel de veículo, custeio de estadia e investimentos financeiros.

Em julho de 2022, Alicia tentou fazer um conjunto de jogos na Lotofácil em uma lotérica na zona sul de São Paulo. Segundo a investigação, Alicia faturou, no total, R$ 326 mil em premiações depois de realizar dezenas de jogos de alto valor.

A festa de formatura da turma vítima do golpe aconteceu em janeiro deste ano, custeada pela empresa que administrava o dinheiro.

