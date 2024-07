Estudantes de Direito podem se candidatar para estágio na Comarca de Mundo Novo

O processo seletivo para seleção de estagiário na comarca de Mundo Novo recebe inscirções até dia 24 de julho de forma presencial na Secretaria do Foro da comarca, localizada na avenida Campo Grande, 375, bairro Berneck.

É necessário que o estudante que esteja regularmente matriculados em cursos de Direito de instituições de ensino públicas ou particulares, do primeiro ao antepenúltimo semestre.

As provas serão realizadas no dia 26 de julho, às 13 horas, no prédio do Fórum. As provas serão compostas por 15 questões de conhecimentos específicos, cinco de língua portuguesa e uma prova de redação.

Os gabaritos devem ser divulgados a partir de 48 horas após a realização da prova e o resultado final, com a listagem dos candidatos classificados, está previsto para ser afixado na entrada do prédio do Fórum no dia 2 de agosto.

O exercício do estágio terá duração de um ano, com jornada diária de cinco horas, de segunda a sexta-feira. O estagiário selecionado receberá bolsa auxílio-mensal e auxílio-transporte em valor estabelecido pela administração do TJ.

v

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também