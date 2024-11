Ex-goleiro Bruno tem o prazo de 15 dias para pagar valor de R$ 1,9 milhão ao filho

A Justiça de Campo Grande estipulou prazo de 15 dias para que o ex-goleiro Bruno Fernandes efetue pagamento de R$ 1,9 milhão ao filho. O valor é fruto de ação ingressada pela mãe de Eliza Samudio, Sônia de Fátima Moura, representante legal do menino Bruno Samudio, hoje com 14 anos.

O processo pedia R$ 4,4 milhões por danos morais e materiais sofridos pelo garoto ao longo da vida. A primeira decisão ocorreu em novembro de 2022, mas o ex-atleta tentou revertê-la em todas as instâncias possíveis, sem sucesso.

Em junho deste ano o STJ (Superior Tribunal de Justiça) findou as tentativas ao negar recurso. Portanto, agora, Bruno deve cumprir o que foi determinado pelo magistrado e referendado pelos desembargadores da 1ª Câmara Cível do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) em abril do ano passado.

Conforme o pedido, levando em consideração valor já corrigido, o ex-goleiro deve pagar R$ 446,5 mil ao filho devido aos danos materiais causados à criança pela perda da mãe, Eliza Samudio. Já pelos danos morais deve arcar com R$ 1,4 milhão, cifra também atualizada.

Vale ressaltar que o prazo só passa a ser contado a partir do momento em que a Justiça notificar o ex-jogador do Flamengo. Caso a decisão seja descumprida, há pena de multa equivalente a 10% da condenação e de honorários advocatícios de 10% do valor da dívida.

