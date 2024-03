Homem Ã© condenado a 20 anos de prisÃ£o por matar professora em Campo Grande

Carlos Fernandes Soares, 33 anos, foi condenado a 20 anos de reclusão pela morte da professora Márcia Catarina Lugo Ortiz, de 57 anos à época. O julgamento ocorreu nesta segunda-feira, 18, na 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Segundo a sentença, entre os dias 7 e 8 de outubro de 2021, Carlos Fernandes Soares disparou tiros contra Márcia Catarina Lugo Ortiz, sendo que um desses tiros a atingiu na cabeça, causando-lhe a morte. O corpo da vítima foi encontrado sem vida em uma ponte sobre o Córrego Imbirussu, na BR-262, região do Coophavila, em Campo Grande

De acordo com a decisão, Carlos agiu por motivo torpe, visando garantir a posse de cartões e senhas da vítima para continuar usufruindo de benefícios financeiros, incluindo compras e transferências bancárias.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, considerou o réu culpado pelo crime de homicídio com três qualificadoras, além dos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual, aceitando a tese da acusação. Carlos não confessou o crime nem na polícia, nem em juízo.

A decisão ainda pode ser objeto de recurso.

