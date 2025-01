Homem que matou jovem depois de briga em tabacaria vai ficar isolado na cadeia

Carlos Eduardo Serem Ruberdo, acusado de matar Bruno Justino Campidelli, de 24 anos, foi isolado preventivamente em uma cela disciplinar no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho (EPJFC), em Campo Grande.

O crime ocorreu na manhã de 10 de maio de 2024, quando Ruberdo, supostamente, disparou tiros que resultaram na morte de Campidelli após uma discussão em uma tabacaria no Bairro Guanandi.

Ruberdo segue preso preventivamente, aguardando o andamento do processo por homicídio. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informou à Justiça que o acusado foi colocado em isolamento por violar, em tese, normas disciplinares do estabelecimento previstos no Decreto N° 12.140, de 17 de agosto de 2006, que rege as unidades prisionais do Estado de Mato Grosso do Sul.

Ele será submetido a um processo disciplinar e vai responder por resistir passivamente às ordens dadas pelo responsável do pavilhão. As informações foram encaminhadas à Justiça.

