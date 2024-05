Justiça mantém prisão de acusado de matar jovem em saída de tabacaria em Campo Grande

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio de uma liminar do desembargador Fernando Paes de Campos, negou a liberdade a Carlos Eduardo Serem Ruberdo. Ele está preso, acusado de matar a tiros um jovem após uma discussão em uma tabacaria no Bairro Guanandi, em Campo Grande. O crime ocorreu na manhã de sexta-feira, 10 de maio, e a vítima foi Bruno Justino Campidelli, de 24 anos.

A defesa de Ruberdo entrou com um pedido de habeas corpus (HC) no TJMS. Advogado argumenta que o acusado possui condições pessoais favoráveis, é réu primário, tem residência fixa e exerce atividade remunerada lícita. Segundo a defesa, não há fundamentos para a decretação da prisão preventiva, nem elementos concretos que indiquem que Ruberdo possa cometer novos delitos ou prejudicar o andamento do processo.

Ao analisar o pedido, o desembargador afirmou que não há presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Ele destacou que, sob análise preliminar, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato questionado.

O pedido de habeas corpus será julgado pelo colegiado da 3ª Câmara Criminal do TJMS. Enquanto isso, Carlos Eduardo Serem Ruberdo permanece preso no Presídio de Trânsito de Campo Grande.

