Homem que roubou rÃ©plica da constituiÃ§Ã£o durante o 8/1 deve permanecer preso

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), resolveu manter a prisão de Marcelo Fernandes, o homem que levou a réplica da Constituição Federal de 1988 da sede da Corte durante os ataques do 8 de janeiro em Brasília.

A defesa do extremista afirmou, no pedido de soltura, que ele “é réu primário, com bons antecedentes, trabalha, tem residência fixa, é pai de cinco filhos, sendo um deles portador de deficiência intelectual”.

Apesar das afirmações, o ministro entendeu que existem vários elementos que justificam a prisão do invasor. “O investigado teve efetiva participação e exerceu grande influência sobre os demais envolvidos, com nítido comportamento característico dos crimes multitudinários, sobretudo para a tentativa infeliz de ação objetivando ruptura do sistema democrático e os covardes ataques às Instituições republicanas, conforme se depreende da análise dos vídeos apresentados pela Polícia Federal”, comentou.

Moraes ainda argumentou que “sua prisão preventiva também é necessária à conveniência da instrução criminal”.

A réplica roubada de Brasília foi encontrada em foi encontrado em São Lourenço, em Minas Gerais e devolvida ao STF no dia 13 de janeiro. Marcelo Fernandes foi preso logo depois, em 25 de janeiro, também em Minas Gerais.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também