Idoso enfrentará júri popular por matar homem em bar na Capital

Rosalvo Machado, de 67 anos, foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri em Campo Grande. Ele é acusado de matar Roseney Siqueira da Silva, de 46 anos, durante uma briga em um bar na noite de 22 de abril de 2023. O caso ocorreu na Rua Avenida Senhor do Bonfim, esquina com a Rua Mirandela, no bairro Jardim Novos Estados.

A denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) afirma que o crime foi motivado por um desentendimento relacionado a um jogo de sinuca, o que caracteriza o homicídio como um ato de futilidade. O MPMS considera que Rosalvo agiu de maneira desarrazoada e excessiva.

O juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, decidiu que a materialidade do crime está comprovada por meio de laudo necroscópico e depoimentos testemunhais. Rosalvo confessou o homicídio tanto na fase inquisitiva quanto no processo judicial, alegando que agiu em legítima defesa.

A decisão de pronunciar Rosalvo para júri popular foi baseada nas evidências, incluindo depoimentos que indicam que ele usou uma arma branca para atacar Roseney. A data do julgamento ainda não foi marcada. Cabe recurso ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

