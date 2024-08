Inquérito sobre morte de motociclista na Guaicurus é arquivado pelo MPMS

O Ministério Público Estadual (MPMS) decidiu arquivar o inquérito policial sobre o acidente que resultou na morte de José Carlos Miquilino, de 43 anos. A decisão foi tomada após a investigação da Polícia Civil não encontrar indícios de crime.

O acidente ocorreu em 10 de julho de 2024, na Avenida Guaicurus, na região da Vila Aimoré, em Campo Grande. José Carlos Miquilino, que pilotava uma motocicleta, colidiu com uma carreta estacionada.

De acordo com o relatório da Polícia Civil, a causa do acidente foi a falta de reação do motociclista ao encontrar o caminhão estacionado à sua frente. A promotora Lívia Carla Guadanhim Bariani, da 19ª Promotoria de Justiça da comarca de Campo Grande, determinou o arquivamento do caso.

Ela justificou a decisão afirmando que não havia justa causa para o oferecimento de denúncia, conforme a legislação e os princípios do Direito. O relatório da Quinta Delegacia de Polícia de Campo Grande confirmou que a morte foi causada por politraumatismo devido ao acidente de trânsito e que a responsabilidade pela colisão era da própria vítima.

Saiba Mais Polícia Motociclista morto em acidente com carreta na Av. Guaicurus tinha 43 anos

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Motociclista morto em acidente com carreta na Av. Guaicurus tinha 43 anos

Deixe seu Comentário

Leia Também