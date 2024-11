Inquérito sobre plano golpista será enviado à PGR na segunda-feira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai remeter na próxima semana, na segunda-feira (25), o relatório final do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022 à Procuradoria-Geral da República (PGR).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 36 pessoas foram indiciados, em um inquérito da Polícia Federal (PF), pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

O relatório da investigação foi direcionado, na quinta-feira (21/11), ao STF, sob os cuidados do ministro Alexandre de Moraes, que é relator da ação. O indiciamento representa e primeira ação decorrente da conclusão do inquérito, com o próximo passo sendo o envio dos autos à PGR.

Chefiado por Paulo Gonet, o órgão será o responsável por emitir um parecer sobre a consistência das provas para a denúncia, ou não, dos investigados, além de também pedir novas diligências sobre o caso. O parecer será direcionado à Moraes.

Caso as denúncias sejam acatadas pelo STF, Bolsonaro e os outros 36 indiciados se tornam réus.

