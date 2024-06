Jamilzinho quer ser julgado por videoconferência no caso do 'Playboy da Mansão'

Jamil Name Filho, o "Jamilzinho", pediu à 2ª Vara do Tribunal do Júri para ser julgado por videoconferência no caso da morte de Marcel Hernandez Colombo, o "Playboy da Mansão". O julgamento, previsto para durar quatro dias, está marcado para setembro.

Apesar de ter garantido, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o direito de participação presencial, Jamilzinho sinalizou a intenção de acompanhar o julgamento remotamente. Ele está preso em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) se manifestou contra o pedido. Segundo os promotores, mesmo que a defesa dispense a presença física do réu e permita seu interrogatório por videoconferência, a presença física de Jamilzinho é essencial. O MPMS destacou que problemas técnicos frequentes no Presídio de Mossoró poderiam atrasar ou interromper o julgamento, levando até à dissolução do Conselho de Sentença em caso de falhas irreversíveis.

O juiz Aluizio Pereira dos Santos ainda vai decidir sobre o pedido da defesa de Jamilzinho para que ele acompanhe o julgamento à distância. Além de Jamilzinho, também serão julgados o ex-guarda civil metropolitano Rafael Antunes Vieira e o policial federal aposentado Everaldo Monteiro de Assis, conhecido como "Jabá".

O julgamento está agendado para os dias 16, 17, 18 e 19 de setembro deste ano, no fórum de Campo Grande.

