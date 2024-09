JD1TV - Advogado de Rios vai pedir nulidade do julgamento do caso 'Playboy da Mansão'

O advogado Márcio de Campos Widal Filho, representante de Marcelo Rios, um dos réus condenados no julgamento da “Operação Omertà”, declarou que irá recorrer da decisão. O julgamento, que apurou o assassinato de Marcel Hernandes Colombo, conhecido como “Playboy da Mansão”, terminou na madrugada desta quinta-feira (19).

Widal Filho argumentou que a defesa não teve acesso completo às provas apresentadas pela acusação, especialmente às provas telemáticas utilizadas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). O advogado afirmou que a defesa pleiteará a nulidade do julgamento.

Marcelo Rios foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. A defesa informou que também recorrerá da pena imposta e que Marcelo Rios nega qualquer participação no crime. Assista à declaração do advogado:

