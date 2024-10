JD1TV: PF apreende cofre no TJ

Polícia Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão no Tribunal de Justiça de MS

A Operação Ultima Ratio foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (24), pela Polícia Federal na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em Campo Grande apreendeu documentos e um cofre de dinheiro.

A Operação resultou no afastamento de cinco desembargadores , Sérgio Martins, presidente do TJMS, Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar Bastos, Sideni Soncini Pimentel e Marco José de Brito Rodrigues, sendo que na casa de um deles, mais de R$ 2,7 milhões já foram apreendidos nesta manhã.