Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão no Tribunal de Justiça de MS

Sarah Chaves, com PF-MS atualizado em 24/10/2024 às 06h51

Logo pela manhã desta quinta-feira (24), a Operação Ultima Ratio foi deflagrada pela Polícia Federal em Campo Grande, com o objetivo de investigar possíveis crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de MS foram afastados em razão da investigação. De acordo com nota da Polícia Federal, estão sendo cumpridos 44 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nas cidades de Campo Grande, Brasília (DF), São Paulo (SP) e Cuiabá (MT).

A ação teve o apoio da Receita Federal e é um desdobramento da Operação Mineração de Ouro, deflagrada em 2021, na qual foram apreendidos materiais com indícios da prática dos referidos crimes.

Conforme determinação do STJ, os servidores ficarão afastados do exercício das funções públicas e poribidos de acessar o Tribunal. Os investigados ficam ainda, restringidos de comunicação e deverão utilizar equipamento de monitoramento eletrônico.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também