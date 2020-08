Juiz barra presença de vereador em reunião de conciliação

O juiz da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, José Neiva Henrique Neiva de Carvalho e Silva, na mesma decisão que acatou pedido da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), para participar de sessão de conciliação nesta sexta-feira (7), onde será decido o fechamento ou não da capital devido a pandemia, barrou a presença do vereador Vinicius Siqueira, que é pré-candidato a prefeito.

Com isso, o magistrado evitou que a reunião eminentemente técnica, causasse “tumulto processual", já que todos os outros vereadores, e detentores de mandato, poderiam alegar ter o mesmo direito.

Na justificativa, o magistrado destaca que a figura “amicus curiae” que significa amidos da corte, serve para que “terceiro eu possua interesse jurídico feito possa oferecer sua contribuição ao processo deforma a auxiliar o juízo, ante a relevância do caso em tela, na tomada uma de decisão judicial qualificada”.

A Câmara Municipal, por sua vez, indicou o presidente da Comissão Especial em apoio ao Combate ao Covid-19, vereador Doutor Lívio, para participar da audiência convocada para esta tarde.

