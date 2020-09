Juiz ouve testemunhas de acusação do assassinato de Carla nesta terça

As primeiras testemunhas de acusação na ação criminal do assassinato da estudante Carla Santana Magalhães , 25 anos, serão ouvidas nesta terça-feira (8), a partir das 13h30, conforme decisão do juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Aluízio Pereira dos Santos.

Devido a pandemia de Covid-19, a audiência será realizada virtualmente com as testemunhas.



Conforme decisão judicial em razão da Lei 11.689/2008, considerando a duração do processo, a audiência foi designada para testemunhas de acusação, evitando com isso a demora na tramitação do caso.

Sem poder ter o relato da vítima, pois se trata de um homicídio, a audiência de defesa deverá ser agendada posteriormente e depois será o interrogatório do réu, o autor do assassinato, Marcos André Vilalba Carvalho.



Marcos André responde por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, além de ocultação de cadáver e vilipêndio a cadáver.

