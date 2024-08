Juíza que xingou Lula e nordestinos é afastada por determinação do CNJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou, nesta terça-feira (20), por suspender, por 60 dias, a juíza Ana Cristina Paz Neri Vignola, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), por publicações insultando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atacando nordestinos e com teor homofóbico.

“Nós temos diversas publicações realizadas pela magistrada em período eleitoral, penificando sua percepção homofóbica e discriminatória, mesmo diante das censuras que são impostas ao seu cargo”, disse um dos conselheiros.

A magistrada admitiu que fez as publicações, mas que em “nenhum momento teve a intenção de agredir ou descumprir as orientações desse conselho”.

A decisão de afastar a juíza do cargo foi unânime, durante a 3ª Sessão Extraordinária.

