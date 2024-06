Julgamento no TJ pode anular investigação e beneficiar Claudinho Serra

Nesta terça-feira, 25 de junho de 2024, às 14:00, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) vai julgar um pedido que busca 'anular' a investigação da Operação Tromper. A decisão pode beneficiar Cláudio Jordão de Almeida Serra, o "Claudinho Serra", acusado pelo Ministério Público Estadual (MPMS) de liderar uma organização criminosa que desviou milhões de reais da Prefeitura de Sidrolândia. Caso o recurso seja aceito, outras 21 pessoas envolvidas no esquema também poderão ser beneficiadas.

A defesa de Claudinho Serra alega que o juiz Fernando Moreira Freitas da Silva, da Vara Criminal de Sidrolândia, não tinha competência para autorizar a investigação. Segundo o MPMS, a organização criminosa operava na Prefeitura de Sidrolândia, administrada pela prefeita Vanda Camilo (PP), sogra de Claudinho Serra.

O pedido de liminar para suspender os atos da operação foi negado pelo desembargador José Ale Ahamad Netto, da 2ª Câmara Criminal do TJMS.

O MPMS, juntamente com o Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), defende a legitimidade da Operação Tromper. A operação investiga corrupção, organização criminosa, fraude em procedimentos licitatórios e peculato. As investigações incluem até delação um ex-servidor da Prefeitura de Sidrolândia, que forneceu 'detalhes' sobre o esquema de desvio de verbas.

O julgamento desta segunda-feira vai analisar os argumentos apresentados. Dependendo da decisão, tanto a defesa de Claudinho Serra quanto o MPMS podem recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

