Justiça Eleitoral aprova contas de campanha de Adriane Lopes

A Justiça Eleitoral aprovou as contas de campanha de Adriane Lopes (PP) e sua vice, Camilla Nascimento de Oliveira (Avante), referentes à eleição para a prefeitura de Campo Grande em 2024. Adriane Lopes, reeleita com 222.699 votos (51,45% dos votos válidos), teve sua prestação de contas analisada e corrigida, após identificação de irregularidades.

A campanha arrecadou R$ 6.089.498,50, provenientes do Fundo Partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha e outras fontes. Entre as falhas encontradas estavam atrasos no envio de dados sobre doações, divergências em despesas e emissão de notas fiscais sem registro.

Após a correção das inconsistências, as contas foram consideradas regulares e aprovadas pelo juiz Francisco Vieira de Andrade Neto, da 008ª Zona Eleitoral de Campo Grande. A decisão seguiu parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, que também recomendou a aprovação das contas conforme a legislação vigente.

