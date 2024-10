Adriane diz que honrará votos com "transparência e responsabilidade"

Eleita com mais de 222 mil votos, a prefeita Adriane Lopes (PP), destaca que continuará o trabalho a partir desta segunda-feira (28), com "transparência e responsabilidade". Reeleita, ela terá como vice a Dra. Camilla Nascimento, ex-diretora do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG).

De acordo com a prefeita, a população "reconheceu que dois anos e meio é pouco tempo", mas que

os avanços já iniciaram. "Agora é dar continuidade no trabalho que nós iniciamos. A partir de segunda-feira, vamos retomar os avanços".

"Eu vou honrar cada voto com muito trabalho, com transparência e responsabilidade. Nesse primeiro momento nós priorizamos a Saúde, Infraestrutura e Educação, a primeira infância na nossa cidade. Nós vamos fazer que a primeira infância seja referência. Nós vamos avançar com a construção do Hospital Municipal e as obras estruturantes tão pedidas pelos moradores da nossa Capita", declarou a prefeita para a imprensa na tarde deste domingo (27).

Sendo a primeira mulher eleita para a Prefeitura de Campo Grande, Adriane agradeceu novamente e disse que as mulheres precisam descobrir a força que têm. "Porque se eu consegui, elas também irão conseguir".

A prefeita lembrou que algumas pesquisas apontavam seu nome fora da disputa no primeiro turno. "Nós chegamos em primeiro lugar, e gora no segundo turno, da mesma forma. Então, a gente vai cobrar mais rigor da lei. Já conversei sobre isso com a nossa senadora Tereza Cristina. É uma pauta a ser levada para o Senado, para a Câmara Federal, para uma instituição séria. Cada cientista político ou cientista que seja responsável pelas pesquisas, que eles respondam pelos atos deles, diante de tudo isso. Eu vou cobrar duramente essa pauta".

