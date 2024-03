JustiÃ§a eleitoral de MS fecha durante feriado da Semana Santa

A partir desta quarta-feira (27) e até sexta-feira (29), os serviços presenciais da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) em Campo Grande e os Cartórios Eleitorais em todo o estado estarão fechados.

Isso ocorre devido ao feriado da Semana Santa, conforme determinado pela Portaria nº 15/2024 (PRE/TRE-MS) e em conformidade com a Lei nº 5010/66. As atividades serão retomadas na segunda-feira, dia 1º de abril.

Durante esse período, não será possível acessar serviços presenciais, porém, os eleitores ainda terão acesso aos serviços online através do site do TRE-MS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também